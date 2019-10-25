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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Ev yangını - ANTALYA

Ev yangını - ANTALYA

- Antalya 'da ev yangını - Yanan ev - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Antalya 'da ev yangını - Altı katlı binanın birinci katında çıkan yangında hasar oluştuANTALYA (AA) - Antalya 'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın Hikmet Ürek'e ait birinci katında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Binanın üst katları da alevlerden etkilendi.Bina sakinleri, dumandan etkilenmemeleri amacıyla tahliye edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ev Yangını Yangına Müdahale 

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