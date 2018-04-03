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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ev yangını - ADIYAMAN

Ev yangını - ADIYAMAN

- İtfaiye ekiplerinin evde çalışması - Olay yerindeki itfaiye ve ambulanslar - Olay yerinden görüntü Adıyaman 'da ev yangını - Evdeki yangına müdahale eden 3 kişi hastaneye kaldırıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre Erdemoğlu Mahallesinde Cuma Yalnız'a ait evinde henüz belirlenemeye bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yalnız, eşi Müzzeyen ve oğlu Burak Yalnız, yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilendi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Dumandan etkilenenler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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