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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir'deki trafik kazası - BURSA

Eskişehir'deki trafik kazası - BURSA

- Cenaze töreniBURSA (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Bursa 'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Sivrihisar - Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat’ın cenazeleri İnegöl’e getirildi.
Canpolat ailesinden 5 kişinin cenazesi, Hacı Lütfullah Camisi’nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine Canpolat ailesinin yakınları, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Efkan Ala ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze Trafik Kazası 

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