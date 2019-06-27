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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eskihisar feribot iskelesi yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Eskihisar feribot iskelesi yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza alanından görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Feribot İskelesi Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detay

( KOCAELİ )- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı baba ve kızı yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Darıca ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza 22.30 sıralarında Darıca Eskihisar feribot iskelesi yolu 2. kilometrede meydana geldi. Edçinilen bilgiye göre Serdar G. yönetimindeki 16 ZC 173 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 41 AAJ 342 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 ZC 173 plakalı araçta bulunan şoförü Serdar G. ve 12 yaşındaki kızı I.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen kaza nedeniyle 1 saat trafiğin aksadığı yolda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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