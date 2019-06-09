Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Parmak Tahkikat Trafik Kazası Aşırı Hız Direksiyon 

-Kaza yerinden detaylar
-Röportajlar
-Ölen kadının fotoğrafı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün öğlen saatlerinde Erzurum’a bağlı İspir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rize istikametinden İspir Maden Köprü istikametine seyir halinde olan Muhammet Dilmaç idaresinde ki 53 DT 549 plakalı otomobil ile aşırı hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpı. Çarpmanın etkisiyle arka tekeri patlayan ve taklalar atan otomobil, park halinde yol kenarında bulunan kamyona çarparak durabildi. Kaza anında otomobil içinde bulunan Şeyma Güzel Dilmaç yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle kafasına ağır darbe alan Dilmaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içinde bulunan Muhammet Dilmaç, İsmail, Büşra Güzel, Ravza Dilmaç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar İspir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayı gören vatandaş otomobilin taklalar attığını ifade ederek, “dükkanın kapısında oturuyorduk. Rize tarafından geliyorlardı, araba havada takla ata ata geliyor. Bizde hemen koştuk gittik içerisinde ki insanları çıkardık. 1 ölü vardı olay anında zaten vefat etti. Birinin parmakları kesilmişti. Ambulans geldi. Bayan savrulmuştu, biz arabanın yanına gittik bayan yerdeydi o anda can verdi. En azından 6-7 takla attı araba, orta bariyer demirlerini kıra kıra geldi. Çok süratliydi” dedi.
Fren sesine dışarı koştuklarını belirten diğer vatandaş ise, “Lokanta da oturuyorduk, bir fren sesi geldi. Kalktım ayağı, araba havalandı. Bariyerlere vurdu, orada diğer arabaya çarpmamak için fren yaptı sonra takla ata ata geldi” diye konuştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı