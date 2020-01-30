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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da ulaşıma kar engeli

Erzincan’da ulaşıma kar engeli

Kar ve tipi detayları

Karayolları İş Makinesi Tonaj Yolcu Otobüsü Kar Yağışı 

-Kayan kara saplanan ağır tonajlı araçlar
-Röportaj ve detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi’nde, buzlanan yolda kayan ağır tonajlı araçlar yoldan çıkarak kara saplandı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi'nde yolda kar küreme çalışması yapan iş makinesiyle kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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