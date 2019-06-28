Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Kural İhlali Tahkikat Trafik Kazası 

-Yaralıların ambulansa alınması ve kazaya karışan araçlar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 AAE 018 plakalı otomobille 24 FD 079 plakalı tır sürücülerin kural ihlali yapmaları üzerine kavşakta çarpıştı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan ve Tercan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı