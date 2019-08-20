Erdoğan: 'Haluk Hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz' - İSTANBUL
Erdoğan: "Haluk Hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Naaşın omuzlarda taşınmasıİSTANBUL (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
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