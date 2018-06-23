Elleri, kulakları, burnu ve saçı olmayan minik Zehra’nın tek hayali yaşıtları gibi görünmek

-Zehra'nın yemek yemesi

-Zehra ile röp

-Zehra'nın yazı yazması



( MUĞLA ) - Tüm vücudu yanık olan Minik Zehra için Bodrum’da umut kapısı doğdu MUĞLA



- 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük bir kısmı yanan, elleri, burnu, kulakları ve saçlarının büyük bir kısmını kaybeden 10 yaşındaki Zehra, şifa bulmak için Bodrum’a geldi. 40’a yakın ameliyat geçiren Zehra’nın tek hayali ise yeniden sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi görünmek. Henüz 9 aylık bir bebekken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük kısmı yanan ve kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde aralıksız 2 yıl boyunca tedavi altında tutularak 40'a yakın ameliyat geçiren Zehra Birgül Ağaç, iki elini, burnunu, kulaklarını ve saçlarının büyük bölümünü kaybetti. Bugüne kadar birçok tedavi geçiren 10 yaşındaki Zehra, iyileşmek için Bodrum'da faaliyet gösteren dünyaca ünlü Plastik Cerrah Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın kapısını çaldı. 4 yaşında babasını kaybetti Hayatı dramlarla dolu olan Zehra, bebekken geçirdiği trajik olayın ardından, 4 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybetti. 3 çocuğu ile baş başa kalan Ankara'da yaşayan anne Fatma Ağaç, bir taraftan Zehra'nın sağlık sorunları, diğer taraftan geçim zorlukları ve çocuklarının eğitimi için zor koşullarda mücadele etti. Devletin Zehra için bağladığı bin 100 TL maaş ve çevredeki yardımseverlerin desteği ile bugüne gelen ailenin tek hayali ise küçük Zehra'nın sağlığına kavuşması. Geçtiğimiz günlerde Zehra'nın durumundan haberdar olan öğretmen Canan Yıldızgedik'in girişimleriyle dünyaca ünlü Plastik Cerrah Prof. Dr. Mehmet Mutaf'tan randevu alınan Zehra, Bodrum'a gelerek kendini ünlü hekime emanet etti. Zehra'yı detaylı bir ilk muayeneden geçiren Mutaf, Zehra'nın oldukça uzun vadeye yayılan önemli ameliyatlarla sağlığına kavuşabileceği umudunu verdi. Annesiyle birlikte çıktığı umut yolculuğu ile ilk kez Bodrum'a gelen küçük Zehra ise Bodrum'u çok sevdi. Bazı çocuklar beni gördüğü zaman kaçıyorlar Bodrum’da basın mensuplarına konuşan Zehra Birgül Ağaç, Bodrum’a doktora görünüp tedavi sürecini belirlemek için geldiğini söyledi.



Durumunun günlük yaşamını derinden etkilediğini söyleyen Zehra, "Bu halim günlük hayatımı çok etkiliyor. Bazı çocuklar beni gördüğü zaman kaçıyorlar. Onlara sarılmak istediğimde sarılamıyorum. Mesela ben annemle parka gidiyorum. Orada çocuklar oynuyorlar, onlara sarılmak istediğimde hepsi kaçıyor. Ben de parkta tek başıma kalıyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Düzelip daha iyi olmak istiyorum" dedi.

"En çok ellerime ihtiyacım var" En çok ellerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Zehra Birgül, "Şekeri tutmak için, kamerayı tutmak için ellerime ihtiyacım var. Derslerim çok iyi, birinci dönem teşekkür belgesi aldım, ikinci dönem takdir belgesi aldım. Şimdi ortaokula geçtim. Okuldaki arkadaşlarım ilk geldiğimde benden korkmaya başlamışlardı. Sonradan bana alışınca iyi davranmaya başladılar. İlk zamanlarda ‘merhaba’ deyip yaklaştığımda o kişi uzaklaşıp kaçıyordu. Şimdi iyi. Bütün okul bana alıştı" ifadelerini kaydetti.

Dr. Mehmet Mutaf sayesinde iyileşmek istediğini de sözlerine ekleyen Zehra Birgül, "Ellerim, yüzüm olsun istiyorum. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Burada düzeleceğime inanıyorum. Umutluyum. 2 sene daha beklesem ne olacak ki. Bodrum’a geldiğimde çok heyecanlıydım. Bodrum’da günüm çok güzel geçti. Herkes çok yardımcı oldu. Onlara da teşekkür ederim. Bodrum’u gezdim, çok güzeldi" diye konuştu.



