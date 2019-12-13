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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

-kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinin çalışma yapması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AAE 276 plakalı otomobil ile 23 AK 787 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AAE 276 plakalı otomobil park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Park halindeki araçta diğer bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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