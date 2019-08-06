- Elazığ 'da trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlardan detayELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat İlitaş'ın kullandığı 23 ET 39 plakalı kamyonet, Elazığ - Baskil kara yolunun 10. kilometresinde, karşı yönden gelen Said Aydın idaresindeki 23 T 0347 plakalı taksiyle çarpıştı.Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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