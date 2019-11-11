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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

-kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Trafik Kazası 

--polis ve Jandarma ekiplerinin çalışma yapması
--genel ve detay
--Yaralılardan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolunun 23’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiar G. idaresindeki 34 PBB 33 plakalı otomobil ile Tahsin Emre Ç. idaresindeki 34 ANE 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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