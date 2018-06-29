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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Aracın görüntüsü
-Ambulanslar ve yaralı
-Polis ekipleri

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin takla atmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AL 351 plakalı otomobil, önüne çıkan 23 AAF 123 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 AL 351 plakalı otomobil, trafoya çarparak takla attı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı. (MK-CK-
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