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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

-kaza yapan araçlardan detay

Gurbetçi Aile Hastane Trafik Kazası Gurbetçi Direksiyon 

--olay yerindeki polislerden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İlk kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 27. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,gurbetçi ailenin bulunduğu SV 464 R plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. İkinci kaza ise aynı Karayolunun 30’uncu Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 KA 114 plakalı minibüsün sürücüsü , yağışların etkili olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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