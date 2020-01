Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar

-balıkçıların tezgahlarda balık satması detay görüntüler

- Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyor.Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da tulumlarını giyerek, başta Murat Nehri olmak üzere buz tutan akarsulara girerek, balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıkları şehir merkezinde pazarlarda kurdukları el tezgahlarında satıyorlar.Şehir merkezinde buz gibi havada yakaladıkları balıkları satmaya çalışan balıkçı Ferhat Deniz, sekiz yıldır balıkçılık yaptığını ve kışın soğuk havaya rağmen hemen her gün kilometrelerce yol kat ederek Murat Nehri’ne giderek, balık avladıklarını söyledi.



Yakaladıkları balıkları şehir merkezinde sattıklarını kaydeden Deniz, havanın eksi 25 dereceye kadar indiği Ağrı’da kışın oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi.‘Çok zor şartlarda yakalıyoruz’Soğuk havaya rağmen her gün geçinebilmek için her gün balık avlamak zorunda olduklarını kaydeden Deniz, “Yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Çok zor şartlarda yakalıyoruz. Sabah erkenden gidip soğuk havada balıkları yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları getirip burada satmaya çalışıyoruz. Ekmek parası için bu zorluğa katlanıyoruz. Hava çok soğuk. Soğuk havada suyun içine girip çıkarıyoruz balıkları” dedi.

‘Kilosunu 3 ila 5 liraya satıyoruz’Günde ortalama 100-150 kiloya yakın balık avladıklarını belirten Deniz, “Yakaladığımız balıkları burada kilosunu 3 ila 5 liradan satmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman satamıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Akşama kadar 50 lira falan kazanıyoruz. Ağrı’da kışın yaşam çok zordur. Memleketimiz soğuk bir memleket. Şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derecenin üstünde. Bu havada balıkları yakalayıp getiriyoruz. Hemen hemen her gün gidiyoruz. Serpme ağlar ve turlarla yakalıyoruz. Çoğunlukla Murat Nehri ve Balık Gölü’nde yakalıyoruz” şeklinde konuştu.





