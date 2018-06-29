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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Edirne'ye 'yaz' temmuzda gelecek

Edirne'ye 'yaz' temmuzda gelecek

Edirne 'ye "yaz" temmuzda gelecek - Edirne 'den detaylar Edirne 'ye yaz temmuzda gelecekEDİRNE (AA) - Haziran ayı boyunca günün çoğu bulutlu ve yağışlı geçen Edirne 'de hava sıcaklıkları temmuz ayında artacak.Yaz mevsiminin başladığı günlerden bu yana tam anlamıyla yazı yaşayamayan Edirne lilerin beklediği sıcak günler temmuz ayında yaşanacak.Haziran ayının büyük kısmını sağanak altında geçiren Edirne li gün boyu güneşin hakim olduğu günlerin gelmesini iple çekiyor.Sabah mont, hırka aldıracak kadar serin havaların yaşandığı, öğleye doğru sağanak ve kısa süreli güneşin ardından bulutlu havanın hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar, kıyafet seçimi konusunda zorluk yaşıyor.Aniden başlayan sağanaklar hem yayalara, hem sürücülere zor anlar yaşatırken, çiftçi de hasat zamanı gelmiş olmasına rağmen çamurlu tarlalara giremediğinden biçemiyor.Sağanak sonrası oluşan nemse başka bir bunaltıcı etki oluşturuyor.Hava sıcaklıklarının da zaman zaman mevsim ortalamalarının altında yaşandığı günler temmuz ayıyla birlikte sona eriyor.Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının temmuz ayının başından itibaren 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Cenin Hava Sıcaklıkları 

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