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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
E-5 Otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

E-5 Otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kurtarılma anları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Otoyolu Avcılar Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.00 sıralarında E-5 Otoyolu Avcılar Mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkışarak yardım bekledi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahalline gelen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. (MB-
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