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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralı

Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralı

Kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Trafik Kazası Kırmızı Işık Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yoldan detaylar

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- Çorum'da bir yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Yaydiğin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti. Kaza nedeniyle otobüste fenalasan bazı yolculara sağlık görevlileri müdahale etti. Kazada yaralananların isimleri şöyle: Ahmet Y., Bülent K., Güldane B., Elif Mina Bağıröz, Coşkun B., Arda B.,Yurdagül K., Yetgin Ş., Hüseyin Emre Ş.
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