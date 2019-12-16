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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da trafik kazası

Diyarbakır'da trafik kazası

- Orta refüje çarpan tır - Biçerdöver taşıyan tır görünümü - Kazadan dolayı karayolunun trafiğe kapanması - Trafik polislerinin yol güvenliğini sağlaması - Tırın refüjden çıkartılmasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da meydana gelen trafik kazasında tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.Alınan bilgiye göre, Silvan'dan Diyarbakır 'a gelen Bekir Toprak'ın idaresindeki 40 EK 501 plakalı biçerdöver taşıyan tır, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyonu kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.Kaza nedeniyle trafiğe tek yönlü kapatılan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.Sürücü Toprak, kazayı yara almadan atlattı.

Polis Trafik Kazası Direksiyon 

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