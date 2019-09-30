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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kazaya karışan otomobiller

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin LPG tangına müdahalesi
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağı 2 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BMC 78 plakalı hafif ticari araç önüne çıkan 34 GR 5015 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil savrularak durabilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine 12 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kazada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (SI-YRT-
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