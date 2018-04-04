Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Direğe çarpan otomobilin kapısı fırladı: 2 yaralı

Direğe çarpan otomobilin kapısı fırladı: 2 yaralı

ambulans detay

Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Polisi Direksiyon 

-trafik polisi otomobilin incelemesi
-itfaiye ekiplerinin arabadan fırlayan parçaları çıkarması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin kopan direği fırlayarak hemzemin geçidine düştü. Kaza, Merkez Olgunlar Mahallesi İshak Sungurluoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 23 EN 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe sonra da kaldırıma çarparak durabildi. Otomobilin kapısı çarpmanın etkisiyle koparak hemzemin geçidine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı