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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Yakalanan düzensiz göçmenlerden detayDidim'de 88 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna ve Tekağaç Burnu açıklarında iki lastik botu durdurdu.Aralarında çocukların da bulunduğu 82 Suriye ve 6 Filistin uyruklu 88 kişi, kıyıya getirildi.
Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Akalan Yurt Dışı Adala 

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