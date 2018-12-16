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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Dicle’de su seviyesi normalleşmeye başladı, insanlar bölgeye akın etti

Dicle’de su seviyesi normalleşmeye başladı, insanlar bölgeye akın etti

On Gözlü Köpründen detay

Uttu Baraj Kapakları Aşırı Yağış Yükselen Pazar Günü 

-On Gözlü Köprüde duran vatandaşlar
-Su basan kafeler
-Kafelerde oturan vatandaşlar
-Köprünün ayakları
-Nevzat Çalışır röportaj
-Besra Çalışır röportaj
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri’nde yükselen su seviyesi normalleşmeye başladı.
On Gözlü Köprüye akın eden vatandaşların bazısı davul eşliğinde oynadı, bazısı da balık tutup manzaranın keyfini sürdü. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda aşırı yağış nedeniyle biriken suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri’ndeki yükselmeye başlayan su seviyesi düşmeye başladı.
Nehir çevresinde de hayat normale dönmeye başladı.
Su seviyesinin düşmesini fırsat bilen vatandaşlar ise On Gözlü Köprü’ye akın ederek kimisi davul eşliğinde halay çekti kimisi ise balık tuttu. Sular çekildikten sonra nehre gelen vatandaşlardan Nevzat Çalışır, krizi fırsata çevirdiklerini belirterek nehrin coşkusunun kendilerine mutluluk verdiklerini söyledi.

Çalışır, “Cuma günü tedirgin olduk su seviyesi nereye kadar gelecek diye korkmuştuk. Güneşli bir pazar gününü fırsat bilip çıkıp durumun ne olduğuna bakalım dedik. Baya güzel olmuş. Balık tutmaya çalıştık” dedi.
Besra Çalışır ise, Dicle Nehri’nin suları yüksek haliyle güzel olduğunu dile getirerek, “İnsanların zararları oldu, bunun için üzgünüz. Keşke zarar olmasaydı ama nehir bu haliyle çok güzel. Dicle nehri Diyarbakır’a geri verildi, baraj kapakları açıldığı sırada kopma olmuştu, sular yükseldi baya bir güzel oldu. Bu şekilde olursa biz balığa çıkarız, süs boruları yaparız” diye konuştu.
(MB-MP-Y)
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