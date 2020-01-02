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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen otomobile halat bağlayıp yaralı kurtardılar

Devrilen otomobile halat bağlayıp yaralı kurtardılar

Araçtan görüntü

Hastane Jandarma İtfaiye Aracı Trafik Kazası Direksiyon 

-Araç içerisinden yaralıların kurtarılma anından görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı- Şarampole devrilen otomobilden 2 kişi kurtarıldı DENİZLİ

- Denizli’de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafgındna kurtarıldı. İtfaiye erleri otomobili kaymaması için önce halatla bağladı ardından yaralıları kurtardı. Kaza, Denizli-Serinhisar karayolunda meydana geldi. Serinhisar ilçesinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Ömer E., 20 PS 986 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şarampole yuvarlanan aracın kaymaması için otomobili halatla itfaiye aracına bağlayıp ardından kurtarma çalışması başlattı. Sonrasında itfaiye erleri araç içerisinde sıkışarak yaralanan Ömer E., ve Ayşe E., çıkardı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (SY-GC-
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