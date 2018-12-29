Denizli’de tren kazası: 1’i ağır 5 yaralı

-Ekiplerin araç üzerinde çalışma yapması

-İtfaiye, jandarma araçları ve ambulanslardan görüntü

-Kazanın olduğu hemzemin geçit in üzerinden trenin olduğu görüntü

-Olay yerinden genel görüntüler



( DENİZLİ )- İçerisinde avdan dönenlerin olduğu minibüse tren çarptı 1'i polis, 5 kişi yaralandı- Trenin çaptığı minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi DENİZLİ



- Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, kuru yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve yaklaşık 150 metre sürüklediği minibüs içerisinde 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu belirtilirken, kazaya karışan minibüstekilerin avdan döndükleri öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli’den Afyonkarahisar yönüne giden kuru yük treni Kaklık Tren İstasyonu yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 ZR 070 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile aracı önüne alan tren minibüsü içerisinde bulunan 5 kişi ile birlikte yaklaşık 150 metre sürükledi. Kazada minibüs olay yerinden 150 metre sonra rayların üzerinde durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü Çalışkan ile birlikte Ahmet ve İsmail Çalışkan ile Mehmet Taş ve Vedat Besim yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Gittikleri avdan dönüş yolunda tren ile çarpıştılar Olay yerine gelen ekipler yaralıları minibüs içerisinde çıkararak ambulanslara alıp Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan Vedat Besim’in Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan polis memuru olduğu bildirildi.

Kazaya karışan minibüs içerisinde bulunanların bölgeye yakın bir yerde ava gittikleri ve oradan döndükleri öğrenildi. Kaza sonrası tren yolunda ulaşım trafiğe yaklaşık 1,5 saat durdu. Aynı hemzemin geçitte daha önceleri de benzer kazalar oldu Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tren makinistinin gözaltına alınıp, alınmadığı ile ilgili ise bir bilgiye ulaşılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, çevre sakinlerinden alınan bilgilerde kazanın yaşandığı kontrolsüz hemzemin geçitte geçtiğimiz yıllarda da benzer trafik kazalarının meydana geldiği ancak demiryolunun buna rağmen kontrollü hale getirilmediği ve herhangi bir önlemin alınmadığı iddia edildi.

