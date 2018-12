Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına çerçeve yaptırmak için okul harçlıklarını biriktiriyor

-Emirhan'ın odasında ders çalışması

( KOCAELİ -ÖZEL)- 13 yaşındaki çocuğun Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor- En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alabilmek KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alabilmek için okul harçlığını kumbarasında biriktiriyor. Odasını Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri ile süsleyen Emirhan’ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde annesi Nurdan Cambaz ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olan sevgisi görenleri şaşırtıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özgül öğrenme konusunda destek eğitimi alan Emirhan, küçük yaşlardan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi duyuyor. Odasının her köşesini Erdoğan posterleri ile donatan Emirhan’ın en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek ve çerçeveli bir fotoğrafını odasına asabilmek. Annesinin verdiği harçlıkları çerçeve için biriktiriyor Her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için çabalayan Emirhan, Erdoğan’ın çerçeveli bir fotoğrafını alabilmek için ise annesi Nurdan Cambaz’ın kendisine verdiği okul harçlıklarını kumbarada biriktiriyor. Oğlunun Erdoğan’a karşı olan sevgisinin çevresindekileri şaşırttığını söyleyen anne Cambaz, Emirhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın çerçeveli bir fotoğrafı alabilmek için okulda yemek yemeden eve aç geldiğini ve kendisine verdiği harçlıkları kumbaraya attığını ifade etti.

“Okulda paramı az harcıyorum, onunla Cumhurbaşkanımızın en güzel tablosunu yaptırmak istiyorum” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye için yaptığı çalışmalarından dolayı çok sevdiğini ve kendisini örnek alarak ileride siyasetçi olacağını belirten Emirhan, “Dedem bir gün beni yanına çağırıp, ‘Gel seni AK Partili yapalım’ dedi.

Ben de tamam dedim. Bana, ‘Yanlış yoldasın’ dedi.

Benim sevgim böyle başladı.

Amcam ile birlikte bir gün AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın kongresi vardı. Orada başkanlar vardı. Akşam eve geldiğimde bana mesaj attılar. Üye olup olmadığımı sordular, değilim dedim. Sonra ‘Seni AK Mekana yönlendireceğiz’ dediler. Ben de daha sonra toplantılara gitmeye başladım. Cumhurbaşkanımız çok iyi bir insan. Bizim için her şey yaptı. Yollar, okullar, yerli otomobil, uçaklar, dünyanın en büyük havalimanını yaptı. Kendisinin tablosunu almak için para biriktiriyorum. Reisin en büyük tablosunu satın almak istiyorum. Annem okul harçlığı veriyor. Okulda paramı az harcıyorum, kumbarama atıyorum. Onunla Cumhurbaşkanımızın en güzel tablosunu yaptırmak istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. Onunla görüşmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir insan” dedi.

“Çok seviyor ve içinin titrediğini hissediyorum” Oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin kendisini bile şaşırttığını belirten anne Nurdan Cambaz ise, “Oğlumun odası Cumhurbaşkanımızın fotoğrafları, posterleri ile dolu. Evin her yerini de onunla doldurmak istiyor. Çok seviyor ve içinin titrediğini hissediyorum. Görmek istiyor, çok hevesli. İnşallah kendisi ile görüşür. Bir kez dedesi Cumhurbaşkanımızı kendisine gösterdi. Ama onun daha önceden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir ilgisi vardı. Hala sevgisi herkesin üstünde. Sürekli AK Parti İl Başkanlığına gidiyor ve kendisi ile görüşmek için çaba sarf ediyor. Benden habersiz birkaç kez Cumhurbaşkanını görmek için Çanakkale’ye gitti. Gittiğini yakınlarımızın vasıtasıyla yoldayken öğrendik. Gittiğinde Cumhurbaşkanına çok yaklaşış ama kendisi ile görüşememiş. Eve geldiğinde çok ağladı, ‘Çok yakındım, göremedim’ diye. Ben oğluma katılıyorum ve bir an önce görmesini istiyorum. Ben oğlumun arkasındayım. Ben ona okul harçlığı veriyorum, yemek yemeden geliyor. ‘Emirhan, neden yemek yemeden geliyorsun’ dedim. ‘Ben verdiğin parayı biriktirip Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını alacağım’ dedi.

Sonra başka bir harcaması çıkmış, yeniden biriktirmeye başladı” diye konuştu.