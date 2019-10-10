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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çukurova'da trafik kazası: 1 yaralı - ADANA

Çukurova'da trafik kazası: 1 yaralı - ADANA

- Çukurova'da trafik kazası - Kaza yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi Adana 'da trafik kazası: 1 yaralıADANA(AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kenan Kılıç yönetimindeki 33 TS 083 plakalı otomobil, Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener otoban çıkışı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.Orta refüjdeki beton bariyere çarparak takla atan otomobilde sürücü Kılıç yaralandı.Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavisi yapılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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