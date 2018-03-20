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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çubuk'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - ANKARA

Çubuk'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - ANKARA

- Olay yerinde sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü. - Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam'ın olay yerinde ekiplerin başında çalışmaları takip etmesi - Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesi - Cesetlerin araçtan sıkıştıkları yerden çıkarılmaları - Cenazelerin olay yerinden kaldırılmaları. ANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çubuk'tan Ankara istikametine giden Hasan Uslu (53) yönetimindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sinan Ç. (31) idaresindeki 06 DJ 9343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi.Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Hasan, eşi Şerife (53) ve kızı Büşra Uslu'nun (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralanan oğulları Ahmet Can (22) ve Mevlüt Can Uslu (14) ise ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Cenazeler, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Polis, ticari araç sürücüsü Sinan Ç'yi gözaltına aldı.

İlk Müdahale Elektrik Direği Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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