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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldular - DİYARBAKIR

Çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldular - DİYARBAKIR

- Yaradanakul Caddesi'ndeki istinat duvarı - Güvenlik kamerası görüntülerin - Taş ve toprak yığını caddeyi kısmen kapatması - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması - İş makinası ile curufların kaldırılmasıÇöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Diyarbakır 'da 3 kadının, çöken yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının altında kalmaktan sonra anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 3 kadının çöken yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının altında kalmaktan sonra anda kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarında çökme meydana geldi.Çökme sonucu taş ve toprak yığını caddeyi kısmen kapatırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, çökme sonucu taş ve toprak altında kalan kişi olup olmadığı araştırdı.İncelemenin ardından kaldırımdaki toprak yığını ve taşlar iş makinesi aracılığıyla temizlendi.Öte yandan, istinat duvarının çökme anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, kaldırımdan geçen 3 kadının çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

Çökme Anı İş Makinesi Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi 

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