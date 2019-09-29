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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çırak olarak başladığı işte yerli üretime geçti

Çırak olarak başladığı işte yerli üretime geçti

ADEM HARMAN'IN KONUŞMASI

Fabrika İş Makinesi Yurt Dışı Yerli Üretim İhracat 

-DETAY

( ANKARA -ÖZEL)- Çırak olarak başladığı mesleğinde ustalaşarak KOSGEB desteği ile yüzde 74’ü yerli iş makinesi üreten girişimci, şimdi seri üretime geçmek için destek istiyor ANKARA

- Ankara’da yerli iş makinesi üreten bir girişimci, seri üretime geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan destek bekliyor. Ankara’nın OSTİM Sanayi Sitesinde çırak olarak başladığı mesleğinde ustalaşarak yüzde 74'ü yerli iş makineleri üreten Adem Harman, seri üretime geçmek için destek beklediğini söyleyerek, “Makineleri imalatına 2 yıl önce başladık. KOSGEB’inde desteğiyle yüzde 74 yerli makine ürettik” dedi.
Küçük yaşta çırak olarak başladığı mesleğini geliştirdiğini ve artık bir çok iş makinesini kendisinin üretebildiğini belirten Adem Harman, “Yaklaşık 30-35 yıldır iş makinelerin ve toprak silindirlerin tamir ve bakım işlerini yaptım. Yan sanayi ve yedek parçalarını ürettim. Avrupa’dan gelen makinelerin, yedek parçaların tamirlerini yaptık yıllarca. Kendi tamir ettiğimiz makineleri yapmak bize zor gelmedi” diye konuştu.
“İhracatımızı çoğaltmak istiyoruz” Bu zamana kadar 70 tane iş makinesi ürettiklerini ve bunların 8 tanesini yurt dışına sattıklarını belirten Adem Harman, yurt içinde de belediyelere küçük iş makineleri verdiklerini ifade etti.
Seri üretime geçmek istediklerini kaydeden Adem Harman, “Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’ye gelen makinelerin ithalatını durdurmayı hedefliyoruz. Yurt dışındaki ihracatımızı çoğaltmak istiyoruz” dedi.
“Cumhurbaşkanımızın, Sanayi Bakanımızın desteğini bekliyoruz" Ürettikleri makinelerin yüzde 74'ünün yerli olduğunu belirten ve Avrupa fiyatının 3'te birine sattıklarını kaydeden Adem Harman, kendi ürettikleri makinelerin servis bakımlarının da çok kolay olduğunu söyledi.

KOSGEB’ten destek aldıklarının altını çizen Adem Harman, “Bizim bu işi yapamayacağımızı düşündüler, ama biz yılmadık ve yaptık. Seri üretim için fabrika yerimizi aldık ama kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bize destekleri olursa seri üretime geçeriz” ifadelerini kullandı.
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