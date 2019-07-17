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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de Feci Kaza: 3 Ölü, 10 Yaralı

- Çin’de Feci Kaza: 3 Ölü, 10 Yaralı

kaza anı

Hastane Trafik Kazası Kırmızı Işık Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-havadan kazanın detayı

( PEKİN ) - Çin’de feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı PEKİN

- Çin’in Jiangsu eyaletinde meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou şehrinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin bir elektrikli bisiklete çarptığı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen bir başka elektrikli bisiklete çarptığı belirtildi. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü aktarıldı. Kazaya neden olan 35 yaşındaki sürücü gözaltına alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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