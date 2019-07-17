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( PEKİN ) - Çin’de feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı PEKİN



- Çin’in Jiangsu eyaletinde meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou şehrinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin bir elektrikli bisiklete çarptığı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen bir başka elektrikli bisiklete çarptığı belirtildi. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü aktarıldı. Kazaya neden olan 35 yaşındaki sürücü gözaltına alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

