Çiftlikte esrarengiz olay 320 koyun telef oldu: Koyunlar köye açılan büyük çukura gömülüyor

-Çiftlik sahibinin açıklamaları

-Telef olan koyunların imha edilmesi

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ )- Yüzlercesi bir anda telef oldu TEKİRDAĞ



- Çorlu’da bir küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda ilk anda nedeni tespit edilemeyen bir şekilde 320 koyun telef oldu. Koyunlar iş makinesi yardımıyla açılan dev çukura gömülerek imha edildi. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’ya bağlı Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 18:00 - 18:30 sularında toplam 850 hayvanın bulunduğu çiftlikte besleme yaptıklarını kaydeden çiftlik sahibi Engin Özcan, “Hayvanlarımız yemlerini yedikten sonra saat 19.00 civarı geri girdiğimizde hayvanlarımızın teker teker öldüğünü gördük. Yetkili makamlara bilgi verdik. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden arkadaşlar gelerek zehirlenme olduğunu ifade ettiler” dedi.

Hayvanlarının ölüm nedeni olarak yeni aldıkları yemden kaynaklı olabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Özcan, “Biz dün yeni aldığımız yemlerden şüpheleniyoruz. Tabi bu bizim için bir şüphe. Resmi kurumlara tahlil için hayvanlardan alınan örnekler gitti. Yemden de numune alındı. Şu anda bu şekilde ilerliyor süreç çiftliğimizde 850 civarında hayvan var. Her geçen saat ölümler artıyor. Bununla ilgili de ciddi bir hastalık olmasından korkuyoruz. Belediyemiz ile il ve ilçe tarım müdürlüğünden verilen bilgilere göre köyümüzün yakınlarında bir kuyu açılarak, kireçleme ve ilaçlama yöntemi ile telef olan hayvanların gömüleceğini söylediler ve biz de süreci bekliyoruz” diye konuştu.

Numuneler incelenecek Hem telef olan hayvanlardan hem de kullanılan yemlerden alınan numuneler, Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan laboratuvara gönderildi. Laboratuvarda yapılacak tetkiklerin ardından küçükbaş hayvanların telef olma nedeni önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Telef olan koyunlar imha edildi Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi görevli ekiplerinin nezaretinden Sarılar Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir arazide telef olan koyunlar imha edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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