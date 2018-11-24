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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevinden firar ederken minibüsün altında kalıp öldü

Cezaevinden firar ederken minibüsün altında kalıp öldü

Morgdan detaylar

Cezaevi Çıkışı Jandarma Trafik Kazası Açık Cezaevi Avcılık 

-Cenaze nakil aracından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde firar eden şahıs cezaevi çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi Kampüsünün önünde meydana geldi. İddiaya göre hafif cezaları nedeni ile açık cezaevinde bulunan Mürsel Özer isimli şahıs, sabah saatlerinde cezaevinin tel örgülerinden atlayıp cezaevi dışına çıkarak firar etmeye çalıştı. Kaçmak için yola atladı Cezaevi dışına çıkan Mürsel Özer, cezaevinin önünden geçen Tekirdağ Muratlı karayolundan geçen araçlara otostop yaparak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Yoldan geçen araçlar bir türlü kendisini alamayınca bunun üzerine şahıs, karşıdan gelen K.U. hakimiyetindeki 59 S 0385 plakalı minibüsü durdurmak için yola atladı. Mürsel Özer’in yola atlamasıyla birlikte durdurmaya çalıştığı minibüsün altında kaldı. Olayı fark eden Cezaevi jandarma ekipleri kazaya müdahale ederken, yola atlayıp minibüsün altında kalan Mürsel Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mürsel Özer’in cesedi daha sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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