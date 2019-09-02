Çevre yolunda meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkentte, Ankara Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Ankara’da sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olayda 06 BV 7087 plakalı Uğur K.’nin yönetimindeki siyah renkli araç, sürücü ismi belirlenemeyen beyaz renkli 06 BNU 329 plakalı araca arkadan çarptı. Beyaz renkli araçta bulunan 7 kişi ve Uğur K. isimli vatandaş yaralandı. O sırada olay yerinden geçen vatandaşlar kazayı görerek yardım etmek amacıyla durdu. 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri haber veridi. Olay yerine gelen ambulanslarla da yaralılar Ankara’da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ise kaza ile ilgi araştırma başlattı. Çevre yolunda bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak götürüldü. Kaza yeri ise belediye çevre yolu temizlik görevlilerince temizlendi.

