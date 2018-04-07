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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çevik kuvvet polislerinin bulunduğu araç kaza yaptı

Çevik kuvvet polislerinin bulunduğu araç kaza yaptı

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan polislerin görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) - Başkent'te iki ayrı kazada 5 araç birbirine girdi - Kazada 1 kişi yaralanırken, 4'ü çevik kuvvet polisi 5 kişinin tedavisi ayakta yapıldı ANKARA

- Başkent'te aynı noktada 1'i polis aracı 5 otomobilin karıştığı 2 kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 4'ü çevik kuvvet polisi 5 kişinin ise tedbir amaçlı ayakta tedavisi yapıldı. Kazalar, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden 06 DF 6020 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre aniden sağ şeride geçti. Bu esnada sağ şeritten ilerleyen 06 FS 8470 plakalı aracın sürücüsü, 06 DF 6020 plakalı otomobile arkadan çarptı. Polislerin bulunduğu araca arkadan çarptı Kazanın meydana geldiği yolda uzun araç trafiği oluştu. Duran trafiği fark etmeyen 06 HD 2927 plakalı otomobilin sürücüsü, içinde 4 çevik kuvvet polisinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Bu otomobilin de önde bulunan 34 BCT 761 plakalı araca çarpmasıyla birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza nedeniyle yaralanan 1 kişiyi hastaneye kaldırırken, 4'ü çevik kuvvet polisi 5 kişinin ise tedavisini ayakta yaptı. Aynı noktada meydana gelen 2 ayrı kazada toplam 5 araç kazaya karışırken, Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine uzun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol normal seyrine döndü. Polis, kazalarla ilgili inceleme başlattı.
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