Cankurtaranlar yaz sezonuna hazırlanıyor - ANTALYA
- Cankurtaran adaylarından detay - İlk yardım eğitiminden detaylar - Kurtarma uygulamalarından detaylar - Dalış eğitmeni Adnan Büyük ile röportajCankurtaranlar yaz sezonuna hazırlanıyor - Kemer ilçesinde görev yapacak cankurtaranlara hayat kurtarma teknikleri hakkında eğitim veriliyorANTALYA (AA) - Kemer ilçesinde Akdeniz Cankurtarma Merkezince cankurtaran adaylarına, boğulan kişiye müdahale ve ilk yardım teorik ve uygulamalı öğretiliyor.Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) destekleriyle Merkez Mahallesi'ndeki bir otelin kapalı havuzunda verilen eğitime, 11 cankurtaran adayı katıldı. Akdeniz Cankurtarma Merkezi Başkanı ve Sualtı Dalış Eğitmeni Adnan Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonu öncesinde cankurtaranların eğitimine başladıklarını belirterek, amaçlarının turizm sektörüne hizmet veren otellerin cankurtaran ihtiyacını sağlamak olduğunu söyledi.
Cankurtaran adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Büyük, "Eğitimlerimizi Türkiye Sualtı Federasyonunun standartlarına uygun olarak veriyoruz. Eğitimlerde yüzemeyen adayları eliyoruz. Bizim asıl amacımız insanların sudaki güvenliğini sağlamak." diye konuştu. Büyük, teorik olarak eğitimlerde ilk yardım, malzemeler, bayraklar gibi konularda bilgi verdiklerini ifade ederek, uygulamalarda ise suni teneffüs, kalp masajı gibi eğitimleri gösterdiklerini kaydetti. Cankurtaran mesleğinin önemine de değinen Büyük, "Cankurtaran mesleği çok önemli. Özellikle yaz sezonlarında turistlerin yoğun olduğu bölgelerde büyük önem arz ediyor. Trafik kazalarından sonra en fazla ölümlerin yaşandığı olay boğulma vakaları. Bu olayları azaltmak için adaylara kurs veriyoruz ve cankurtaran açığını kapatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.