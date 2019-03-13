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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cadde ve sokaklardaki kar ve buzlar şehir dışına taşınıyor - KARS

Cadde ve sokaklardaki kar ve buzlar şehir dışına taşınıyor - KARS

- Caddelerin buzdan temizlenmesi - İş makinelerinin yerdeki buzları kazımasıBaharda erimeyen kar ve buzlar şehir dışına taşınıyor - Kars 'ta, İl Özel İdaresi ekipleri bahara rağmen cadde, sokak ve kaldırımlarda birikip erimeyen kar kütleleri ile buzları kamyonlarla şehir dışına götürüyorKARS (AA) - Kars 'ta, kışın yağan ve bahara rağmen etkili olan soğuk hava yüzünden halen erimeyen kar kütleleri ile buzlar, ekiplerce şehir dışına taşınıyor.Kentte kış boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar kütleleri ve buzlar, ilkbaharın ilk mevsimi olan mart ayına rağmen halen sıfırın altında seyreden soğuklar yüzünden erimedi.Sürücüler ile kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşatan kar ve buzların İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenmesine başlandı.Ekipler, bu çerçevede araç trafiğine kapattıkları Atatürk Caddesi'nde iş makinesi yardımıyla kar ve buz kütlelerini temizleyip kamyonlara yükleyerek şehir dışındaki alanlara götürüyor.Bu çalışmalar kent genelinde sürdürülüyor.

İş Makinesi Kaldırımlar Yağan Kar Yağışı 

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