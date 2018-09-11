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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa’nın düşman işgalinden kurtarılışının 96. yılı kutlandı

Bursa’nın düşman işgalinden kurtarılışının 96. yılı kutlandı

Yürüyüşten detaylar

Gaziler Düşman İşgali Efes Folklor Sivil Toplum 

-Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşması
-Folklor gösterisinden detaylar
-Mehter takımından detay
-Kılıç kalkan gösterisi detayı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın düşman işgalinden kurtarılışının 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Bursa Saltanat Kapı’da toplanan protokol mensupları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Atatürk anıtı önüne kadar yürüyüdü. Mehter takımı, kılıç kalkan gösteri ekibi, Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Balkan ülkelerinden gelen dans grupları da yürüyüşe renk kattı. Çelenk sunulması ile devam eden program Bursa Kent Müzesi önünde devam etti. Şiirlerin okunmasının ardından Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Bursa Mehter Takımı ve Tahta Kıran Kılıç Kalkan Ekibi’nin nefes gösterisi ilgi topladı. Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin katkılarıyla Balkan ülkelerinden gelen folklor gruplarının da sundukları danslar alkış aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kurtuluşunu anlattı. Aktaş, böylesi bir anlamlı günde, geçmişin gölgesine bağlı kalmadan, fakat asla geçmişi unutmayarak çok çalışmamız gerektiğini ifade etti.
Aktaş, “Uyunmamış uykuların hakkı olsun üzerimizde. Gayretimiz, varlığımızı süsleyen yegane çabamız olsun” dedi.
(SD-MŞ)
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