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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 4 yaralı

yaralıların yerde yatması

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası Bild 112 Acil Servis 

-kazaya karışan araçlardan
-yaralılara müdahale

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi Derya Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir araç yolun ortasında duran araca çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yol ortasındaki araca çarpan otomobilin şoförü Kadir C. ile yanındaki arkadaşı Kenan K. ve diğer araçta bulunan Ahmet A. ile Samet A.’nın Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
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