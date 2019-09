Bursa'da tarihe ışık tutacak büyük keşif

--TARİHİ NEKROPOL ALANINDAKİ TOPLU TÜMÜLÜS MEZARLARDAN GÖRÜNTÜ

--TÜMÜLÜS MEZARLARIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

--MEZARLARIN BULUNDUĞU ALANDAN GÖRÜNTÜ

--Düzce Üniversitesi Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, RÖP

--MEZARLARIN BULUNDUĞU ALANLARIN GEZİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ



( BURSA ) -- Her biri binlerce yıllık yüzün üzerinde devasa taşlardan yapılmış tümülüs mezarlar bulundu- Bursa'da UNESCO geçici listesine girecek nekropol alanı bulundu BURSA



- Bursa'da tarihe ışık tutacak her biri binlerce yıllık devasa taşlardan yapılmış yüzlerce mezar odasının olduğu nekropol alanı bulundu. Harmancık ilçesinde bulunan tarihi alanda hangi döneme ait olduğu bilinmeyen ve içerisinde tümülüs şeklinde devasa taşlardan yapılmış geniş bir alana yayılmış yüzlerce mezar yer alıyor. Tümüsül, bölgede araştırma yapan tarihçi tarafından bulundu. Yıllık iznini yapmak için memleketi Harmancık ilçesine gelen Düzce Üniversitesi Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, ilçesinin farklı bölgelerinde yaptığı araştırmalarda, Türkiye açısından büyük öneme sahip, içinde yüzlerce taştan yapılmış tümülüs mezarın bulunduğu nekropol alanını keşfetti. Mezarların bulunduğu bölgede 15 gün araştırma yapan Bozkurt, bu bölgenin Türkiye'de örneğinin olmadığını söyledi.



Bölgede bulunan mezarların turizm açısından büyük öneme sahip olması bekleniyor. Harmancık ilçesinde doğup büyüdüğünü ifade eden Doç. Dr. Celil Bozkurt, "İlçemizinde yaptığım çalışmalarda nekropol alanı keşfettim. Bu nekropol çok özel bir yer. Ben burada 15 gündür araştırma yapmaktayım. Bu alanda tümülüsvârî 100'den fazla mezar olduğunu düşünüyorum. Ben 50 tane saydım. Türkiye'de örneğini çok az görebileceğiniz bir nekropol alanı. Buradaki mezarlar tümülüs şeklinde yapılmış. Genellikle daire şeklinde mezar odaları konulmuş. Her tümülüste mezar odaları farklı sayılarda. Bazı tümülüslerde 10 tane mezar odası var. Bu mezar odaları kireç ve çakmak taşından yapılmış ve 2 metre derinliğinde" dedi.

"Türkiye'de böyle bölge görmedim" Bu bölgenin Türkiye açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bozkurt, "Burası UNESCO'nun geçici listesine girecek bir nekropol alanı. İlgili birimlerce keşfedilmesi ve ülke turizmine kazandırılması lazım. Bu alanın hangi dönemden kaldığıyla alakalı bir şey söylemek zor. Buranın tarihlendirilmesinin yapılması lazım. Bizim tezlerimiz şu yönde; mezarların yapılış şekline bakıldığında buranın Lidya devrine kadar gideceğini tahmin etmekteyiz. Mezarlarda herhangi bir sembol bulamadık. Bu da mezarların Roma dönemi mezarı olma ihtimalini akla getiriyor. Burası Hristiyanlık öncesi Roma'nın pagan dönemine de ait olabilir. Mezarlarda hristiyanlık dönemine ait hiç bir işaret yok. Ben Türkiye'de bir çok tarihi yer gördüm. Buranın bir örneğini görmedim. Lidya döneminin tümülüs mezarlarını biliyoruz, ama bunlar genellikle kumdan ve topraktan yapılma. Burada çok farklı durum var. Toprak kullanılmamış, onun yerine yığma taşlar kullanılmış. Bu bölgede başka buluntular da tarihi büyük bir şehrin varlığını ortaya koyuyor. Burada Roma ve Lidya dönemine ait paraların bulunduğunu biliyoruz. Burada bir çalışma yapılsa ciddi anlamda turist çeker. Ben bu genişlikte bir nekropolü Türkiye'de göremedim. Buranın çok eski olmasından dolayı ayrıca bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

(BRK-MŞ)