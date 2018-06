20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

devamı Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Rosemeire Maria De Souza'nın kuzenine sarılıp ağlamasından görüntü-Hastaneden ve ambulanstan farklı planlarda detay( DENİZLİ )- Turistlere cankurtaranların ve sağlık ekiplerinin geç müdahale ettiği iddia edildi- Boğularak yoğun bakıma alınan turistin kızı gözyaşları içerisinde olayı anlattı:- “Havuza girdik, çok mutluyduk 1 dakika sonra benim annem boğuldu”- “Cankurtaran sonra geldi, can kurtarmak için değil boğulduktan sonra geldi” DENİZLİ- Brezilya’dan tatil için Denizli’ye gelen 2 turist girdikleri antik havuzda boğuldu. Durumu ciddiyetini koruyan Jandıra Marıa De Souza (65) isimli kadının kızı ise boğulan annesine cankurtaranların geç müdahale ettiğini ve ambulansın geç geldiğini iddia ederek gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgilere göre, olay Denizli’nin turizm merkezlerinden Pamukkale’de meydana geldi. Bölgeye tatil için gelen ve 4 kişiden oluşan Brezilyalı aile sabah saatlerinde Antik havuza yüzmek için girdi. Turistlerden Jandıra Marıa De Souza (65) ve kardeşi Valdete Jesus Rocha (61) henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü havuzda boğuldu. Turistlere ilk müdahaleyi olay yerindekiler yaptıktan sonra durumu hemen 112 Acil servise bildirerek yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulan turistlere müdahale ettikten sonra ikisini de kentte merkezindeki özel bir hastaneye götürdü. Brezilyalı kardeşlerden Jandıra Marıa De Souza müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınırken, Valdete Jesus Rocha’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi. “Anneme can kurtaran ve sağlık ekipleri geç müdahale etti” Annesi gözleri önünde boğulan ve Ankara’da öğrenci olduğu belirtilen kızı Rosemeire Maria De Souza ise annesine cankurtaranların geç müdahale ettiğini ve sağlık ekiplerinin de olay yerine geç geldiklerini iddia ederek, olayı gözyaşları içerisinde anlattı. Tatil için önceden plan yaptıklarını ve Pamukkale’ye geldiklerini ifade eden, “Ailem Brezilya’dan geldi biz çok mutluyduk. Annem ve teyzemle birlikte havuza girdik, çok mutluyduk. 1 dakika sonra benim annem boğuldu. Ondan sonra hiç kimse yardım etmedi. Kuzenim bağırdı, yardım istedi. Ondan sonra insanlar geldi ama benim annem mosmordu. Şimdi annem yoğun bakımda ben çok çaresizim. Ben adalet istiyorum şimdi biz hastanedeyiz. 10 dakika kimse kurtarmadı ve ambulans 20 dakika sonra geldi” dedi.Tesiste sağlık görevlisinin olmadığı iddia edildi De Souza beraberindeki kuzunu ile yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatmaya şöyle devam etti: “ Biz daha erken geldik benim teyzem ikinci ambulans ile sonra geldi. Annem yüksek riskli eğer yaşarsa beyin problem olacak, 30 dakika nefes almadı. Havuzda can kurtaran vardı ama annem 10 dakika havuzda kaldı yardım etmedi. Cankurtaran sonra geldi, can kurtarmak için değil boğulduktan sonra geldi. Ben sadece adalet ve yardım istiyorum çünkü biz yalnızız.” Öte yandan, havuzu işleten firmanın sağlık görevlisinin olmadığı da iddia edilirken, Jandıra Marıa De Souza’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.