Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLAR

Trafik Kazası Kırmızı Işık Trafik Lambası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ABDULLAH YILDIZ'IN KAZAYI ANLATMASI
-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-TRAFİK YOĞUNLUĞU
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde cipin, kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Tuğsel Yıldız idaresindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kavşak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız’ın bulunduğu 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Otomobil ve minibüse hızla çarpan cip, yol üzerinde bulunan trafik lambasının bulunduğu refüje çarparak durabildi. Kazada, cipin çarpması sonucu trafik lambasının bulunduğu direğe çarpan minibüsün sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Abdullah Yıldız, “Anlayamadık. Kırmızı ışıkta duruyorduk önce bize vurdu. Sonra diğer arabayı fırlattı. Ardından karşıya kadar atladı” dedi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle, araç yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı