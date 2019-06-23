Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bisikletiyle dereye düşen genç boğuldu - HAKKARİ

Bisikletiyle dereye düşen genç boğuldu - HAKKARİ

- Vatandaşların ve ekiplerin gencin dereye düştüğü köprü çevresinde bekleyişi - İş makinesi ile derede suyun önüne set çekilmesi - AFAD ve itfaiye ekiplerinin gencin cesedini dereden çıkarması - Gencin cesedinin ambulansa taşınması - Kaymakam Ramazan Kendüzler'in konuşması - Gencin yakınlarının üzüntüsü Hakkari 'de bisikletiyle dereye düşen genç boğulduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle dereye düşen genç hayatını kaybetti.İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün Ortaklar mezrasında yapılması planlanan şenliğe katılmak için bisikletiyle yola çıkan Sami Bartın (21), Yeşiltaş köyü yakınında bulunan köprüden dereye düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.Büyük kaya parçalarının bulunduğu derenin debisinin yüksek olması nedeniyle olay yerine gönderilen iş makinesiyle set çekilerek suyun akış yönü değiştirildi.Çalışmalar sonucu ulaşılan Bartın'ın cansız bedeni, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaymakam Ramazan Kendüzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın'ın sabah saatlerinde bölgeye gittiğini ve dengesini kaybederek köprüden dereye düştüğünü söyledi.

Jandarma İş Makinesi Muhabir Gesi Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı