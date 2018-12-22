Biri kırmızı ışıkta duramadı, kamyona çarptı, diğeri istinat duvarına çarpıp şarampole yuvarlandı

-Kamyonun kaza yaptığı karayolu

-Kaza yapan kamyonun görüntüleri

-Sürücünün kamyonun üzerinde gezinmesi

-Kaza yerinden genel görüntüler

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kamyonetten çıkartmaya çalışması

-Sürücünün çıkarılması

-Sürücünün sedye ile ambulansa taşınması

-Olay yerindeki itfaiye araçları

-Kaza yapan kamyonet



( ZONGULDAK )- Kdz. Ereğli’de 2 kazada 2 kişi yaralandı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi Huzurevi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eyüp M. idaresindeki 78 BP 099 plakalı kamyon, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Ersin S. idaresindeki 81 EP 875 plakalı kamyona çarptı. Kazada 78 BP 099 plakalı kamyonun sürücüsü yaralı olarak kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunun bir bölümü tek şeritten ilerleyebildi. Kaza yapan kamyon çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı. İkinci kaza ise Uzun Mehmet Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birol B. idaresindeki kamyonet, freni tutmayınca yokuş aşağı sürüklenmeye başladı.

Kamyonette bulunan Hüseyin K. hareket halindeyken araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, içinde sürücünün bulunduğu kamyonet kontrollü bir şekilde istinat duvarına çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü hurdaya dönen kamyonetten Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, savcılık her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

