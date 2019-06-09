Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş'ta dört kişinin ölümüne neden olan kaza şüphelisi tutuklandı

Beşiktaş'ta dört kişinin ölümüne neden olan kaza şüphelisi tutuklandı

Sanığın adliye çıkışı.

Trafik Kazası Akalan Karahisar Irak Trol 

-Ben kimseyi öldürmedim açıklaması.
-Detaylar

( BURDUR )- Abdülsamet T., adliye çıkışında, "Ben kimseyi öldürmedim, ben aracın yan tarafında oturuyordum. Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır" dedi BURDUR

- Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kazaya sebep olduğu iddia edilen ve Burdur'da yakalanan şüphelilerden Abdulsamet T., tutuklandı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yaptığı trafik uygulamasında bir aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Araçta bulunan kişilerden Abdülsamet T.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) İstanbul'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili arandığı anlaşıldı. Abdülsamet T. ile araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burdur Adliyesinde çıkartılan nöbetçi mahkemece tutuklanan Abdülsamet T., adliye çıkışında, "Ben kimseyi öldürmedim, ben aracın yan tarafında oturuyordum. Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır" dedi.
Abdulsamet T., Burdur E tipi cezaevine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı