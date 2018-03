Bayrampaşa Belediyesi şehit yakınları ve gazileri yemekte ağırladı

-Başkanın konuşması -

- Bayrampaşa Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü nedeniyle şehit yakınlarını ve gazileri yemek programında ağırladı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü nedeniyle Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki şehit yakınlarını ve gazileri akşam yemeğinde ağırladı. Belediye hizmet binasında verilen programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte ilçede bulunan STK temsilcilerinin yanı sıra şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Başkan Aydıner, masaları tek tek gezerek şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Kuran- Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. “Çanakkale zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Mehmetçiğimizin Afrin’e girişinin destanıdır” Program kapsamında konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün en büyük müjde Mehmetçiğimizin Afrin’e sağ salim girerek, o şehadet şerbetine ulaştıran kahpelerin, o terörist gruplarının arkasına bakmadan kaçarak şehri Mehmetçiğimize ve ÖSO’ya teslim etmesiyle bugün anlamlı bir günde sizlerle beraberiz. O nedenle bu bayram hem bu yıl 103’üncü yıldönümü olan Çanakkale Zaferinin hem de Afrin’e giren Mehmetçiğimizin Türk ordusunun bir kahramanlık destanıdır. O nedenle her birinizi gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Tekrar bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Allah gazilerimize güç kuvvet versin ” diye konuştu.

“İkinci bir Çanakkale Savaşı daha yaşadık, ilki 103 yıl önce ikincisi 2016’da oldu” Programa katılan 15 Temmuz gazisi Murat Tokgönül ise, ”İstanbul çevik kuvvet önünde gazi oldum. Oradan da Boğaziçi köprüsüne gidip sabaha kadar orda mücadele ettim. Fakat bu mücadele en başta emeği olan Çanakkale savaşı şehit olan insanlarımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Bizde şehit olmak isterdik ama gazilik mazhar oldu. Biz de Afrin’de mücadele etmeyi, savaşmayı isterdik ama Cumhurbaşkanımız bekleyin dedi.

Biz her daim bu ülkenin askeriyiz. İkinci bir Çanakkale daha yaşadık birincisi 103 yıl evveldi, ikinci Çanakkale savaşı da 2016 ‘da oldu. Rabbim bir daha böyle savaşlar yaşatmasın ama yaşarsak biz her zaman savaşmaya ve şehit olmaya hazırız. Bunu da zaten 15 Temmuz’da tüm Dünya’ya göstermiş olduk. Böyle programlar çok güzel oluyor. Allah tertipleyenlerden razı olsun” dedi (MB-