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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayram dönüşü kazada baba ve oğul yaralandı

Bayram dönüşü kazada baba ve oğul yaralandı

Kazadan detaylar

Trafik Kazası Su Kanalı Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçtan detaylar
-Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinden detaylar
-Ambulanstan detaylar
-Yaralı ambulansa konulurken ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında araba bulunan baba ve oğul yaralandı. Kaza, Tekirdağ girişi Malkara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Aziz Mahmut Güney hakimiyetindeki 06 BZ 6863 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak su kanalına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Aziz Mahmut ve oğlu Mükerrem Güney yaralandı. Kaza esnasında araçta sıkışan Mükerrem Güney sağlık ekiplerinin uzun süre müdahalesi sonucunda araçtan çıkarıldıktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırıldıktan sonra, polis ve jandarma ekipleri de kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafiği rahatlatmak için çalışma yaptı. Kaza yapan hafif ticari aracın yoldan çekilmesiyle birlikte, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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