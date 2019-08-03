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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta trafik kazası: 9 yaralı

Bayburt’ta trafik kazası: 9 yaralı

kaza yerinden detay

( BAYBURT ) BAYBURT

İlk Müdahale Ticari Taksi Jandarma Trafik Kazası Bild 


- Bayburt’ta meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünün girişinde Ömer Faruk Yılmazoğlu’nun kullandığı 69 T 0050 plakalı ticari taksi ile Durmuş Kalhan’ın kullandığı 34 KA 6774 plakalı araç köy girişindeki virajı alamayarak birbirlerine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri Ömer Faruk Yılmazoğlu ve Durmuş Kalhan ile Özkan Kalhan, Metin Kalhan, Abdullah Ayaz, Selviye Ayaz, Sefa Kaleli, Meriç Kaleli ve Nedime Kaleli yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazazedelerden birinin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
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