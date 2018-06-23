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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

- Batman 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kazanın meydana geldiği alandan görüntüler - 112 ekibinin yaralıları ambülansa taşımaları - DetaylarBATMAN (AA) - Batman 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gülşah Altunar'ın kullandığı 34 JF 4983 plakalı otomobil, Belde Mahallesi Fırat Caddesi kavşağında plakasız motosikletle çarpıştı.Kazada, motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.Olay yerine gelen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Trafik Kazası 

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