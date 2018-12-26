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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2)

Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2)

- Batı Bulvarı üzerindeki kaza yeri - Kaza yapan araçlardan detaylar - Kazaya karışan araç sahiplerinin açıklamaları - Çekicilerin kazaya karışan araçları çekmesiBaşkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı - Gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı, 25 araç hasar gördüANKARA (AA) - Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ankara genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Hava Sıcaklığı Gizli Buzlanma Güzergah Trafik Kazası Kar Yağışı 

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